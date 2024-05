Les crimes doivent être poursuivis "quels que soient leurs auteurs", dit Hadja Labhib

"Les crimes commis le 7 octobre par le Hamas en Israël comme ceux commis à Gaza et en Cisjordanie doivent être poursuivis au plus haut niveau, quels que soient leurs auteurs", a réagi lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Cette déclaration publiée sur X (anciennement Twitter) intervient après que le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé avoir demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et trois dirigeants du mouvement palestinien Hamas.