Les dockers reprennent le travail aux Etats-Unis, après un accord de principe

"Dès maintenant, toutes les actions en cours cesseront et tous les postes couverts par le contrat-cadre reprendront", indiquent dans un communiqué commun le syndicat des dockers (ILA) et l'Alliance maritime des Etats-Unis (USMX), qui représente leurs employeurs.

Les dockers américains vont reprendre le travail après trois jours de grève, ont annoncé jeudi syndicat et employeurs dans un communiqué commun, alors que le blocage des ports aux Etats-Unis menaçait de provoquer pénuries et hausses de prix à un mois de l'élection présidentielle.

Ils déclarent avoir "conclu une entente de principe sur les salaires", sans plus de précision. Mais, selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier, les employeurs ont proposé une augmentation des salaires de 62% sur six ans, qui a été acceptée par le syndicat.

Le président américain avait, peu avant, salué dans un communiqué cet accord, qui va permettre de "rouvrir les ports de la côte Est et du Golfe", et "représente un progrès crucial vers un contrat solide".

Il avait aussi remercié "les travailleurs syndiqués, les transporteurs et les opérateurs portuaires qui agissent avec patriotisme pour rouvrir nos ports et assurer la disponibilité de fournitures essentielles au rétablissement et à la reconstruction suite à l'ouragan Hélène".

- "Force vive" -

Quelque 45.000 membres du syndicat des dockers (ILA) étaient en grève depuis mardi dans 36 ports de l'Alliance maritime des Etats-Unis (USMX) sur la côte Est et le Golfe du Mexique, faute d'entente sur un nouvel accord social de six ans.