Les Etats-Unis autorisent un dispositif transformant les AirPods en appareils auditifs

Les écouteurs pourront ensuite "amplifier les sons" en fonction du résultat et l'utilisateur pourra affiner "les réglages de volume et de tonalité", a écrit l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué.

Le produit, autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, a été testé lors d'un essai clinique comprenant 118 personnes.

La firme à la pomme explique que le dispositif fonctionne en "augmentant les fréquences pour que les sons soient plus clairs".

Apple s'attend à ce que cette fonctionnalité soit - sous couvert d'autorisation des autorités sanitaires localement - disponible dès "cet automne dans plus de 100 pays et régions", dont l'Allemagne et le Japon en plus des Etats-Unis.