Les Etats-Unis veulent remplacer toutes les canalisations en plomb d'ici 10 ans

L'administration du président Joe Biden avait déjà fixé comme but de retirer toutes ces canalisations, mais la nouvelle proposition de réglementation de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) fixe cette fois un horizon contraignant.

Jusqu'à environ 10 millions de foyers américains reçoivent toujours leur eau du robinet via des canalisations en plomb. Les Afro-Américains et d'autres minorités, ainsi que les personnes à faibles revenus, sont disproportionnellement touchés, vivant souvent dans des habitations plus anciennes.

En 2021, le grand plan de modernisation des infrastructures de Joe Biden comprenait 15 milliards de dollars de financements pour remplacer les canalisations en plomb et élaborer un inventaire national de ces canalisations.

Aucun niveau d'exposition au plomb n'est complètement sûr, selon les experts. Elle peut gravement affecter le développement physique et mental des enfants. Chez les adultes, elle peut causer de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de rein, et des cancers.