Les Etats-Unis vont soutenir les droits des travailleurs à l'étranger

Dans une note transmise lors d'un sommet consacré à la région Asie-Pacifique à San Francisco, M. Biden a formellement demandé aux ambassadeurs et diplomates américains de "s'engager directement dans la diplomatie du travail et d'améliorer les programmes et les messages publics sur les droits des travailleurs".

"Nous pensons que chaque travailleur mérite que ses droits et sa dignité soient respectés", a déclaré M. Blinken. "Il ne s'agit pas simplement d'une question nationale. Il s'agit pour nous d'une question de sécurité nationale, d'une question de politique étrangère."