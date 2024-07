Les factions palestiniennes s'accordent sur un "gouvernement de réconciliation"

"La réconciliation est une question interne aux factions palestiniennes, mais en même temps, elle ne peut être réalisée sans le soutien de la communauté internationale", a en outre déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

La Chine, a-t-il ajouté, souhaite "jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et la stabilité au Moyen-Orient".

Le Fatah, fondé par le dirigeant historique des Palestiniens Yasser Arafat, et son rival le Hamas, en guerre à Gaza contre Israël, sont irréconciliables depuis le coup de force du Hamas qui a chassé l'Autorité palestinienne de la bande de Gaza en juin 2007, après plus d'un an de crise politique et de violences à la suite d'élections législatives.