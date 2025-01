"Les flammes ont englouti l'hôtel, c'était l'apocalypse": un témoin s'exprime après l'incendie mortel dans une station de ski turque

Au moins 66 personnes ont perdu la vie et 51 ont été blessées dans l'incendie de leur hôtel apparemment dépourvu de système d'alarme, survenu mardi en pleine nuit dans une station de ski du centre de la Turquie.

Selon le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, qui a confirmé ce bilan en milieu d'après-midi, l'incendie s'est déclaré "à 03h27 du matin (00h27 GMT)", alors que 238 clients étaient enregistrés dans l'établissement de luxe de douze étages, le Grand Kartal, situé à Kartalkaya, station de ski à 170 km à l'est d'Ankara. Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de refroidissement se poursuivent. Au moins 66 personnes sont décédées et 51 ont été blessées dans ce tragique incendie.

Quatre personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, dont le directeur de l'hôtel, a annoncé le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc. La cause du sinistre n'est pas encore connue mais la polémique et la colère enflent déjà parmi les rescapés qui dénoncent des négligences.