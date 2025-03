"C'est un changement radical": Donald Trump se rapproche-t-il réellement de Vladimir Poutine ?

La politique internationale a été particulièrement chahutée ces derniers jours, en particulier entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe. Après l'altercation entre Trump et Zelensky dans le Bureau Ovale, ce vendredi 28 février, les deux dirigeants semblent s'être apaisés. Est-ce vraiment le cas?

Donald Trump et Voloymyr Zelensky se sont-ils réellement rabibochés après leur "clash" du bureau ovale ? "Ça s'est nettement apaisé, il a un rabibochage, mais quelque peu forcé du côté ukrainien", explique Elisabeth Guedel, journaliste correspondante à New-York.

Il veut changer radicalement la politique étrangère

"On a appris, par le biais du directeur de la CIA, que Donald Trump avait non seulement fait une pause dans la livraison des armes vers Kiev, mais également dans la transmission des informations du renseignement américain. Or, sans ces informations, l'armée ukrainienne avance à l'aveugle", ajoute-t-elle.