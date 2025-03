La Russie pourrait-elle étendre le conflit en Ukraine à d'autres pays? "C'est une problématique prise très au sérieux par les Européens"

Avec les récentes déclarations de Donald Trump, notamment sur la guerre en Ukraine après son entretien avec Volodymyr Zelensky, l'avenir de ce conflit semble plus incertain que jamais. Dans un contexte géopolitique fragile, que se passerait-il, si la Russie décidait d'étendre sa guerre à d'autres pays européens ?

Depuis le nouveau mandat de Donald Trump en tant que président, les États-Unis se sont rapprochés de la Russie. Une situation qui n'arrange évidemment pas l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky.

"Pour eux, l'attaque est envisageable. Surtout parce que la Russie possède une frontière avec ces pays. Et dans ces pays, il y a entre 10 et 15 % de la population russophone. Donc Poutine peut provoquer à peu près la même chose qu’il a provoqué en Ukraine en 2014 dans le Donbass", explique-t-il.

Et alors que Narva, en Estonie, est une ville russophone, une attaque de la Russie dans ce pays, et d'autres, pourrait-elle déclencher un conflit beaucoup plus vaste ? Les Européens seraient-ils impliqués ?

Pour Estelle Hoorickx, chercheuse à l'institut royal de défense, ce scénario n'est pas complètement écarté par de nombreux services de renseignements européens.

"Si cela devait devenir effectif, l'Estonie est un membre de l'OTAN. Et les pays membres de l'OTAN sont tenus, par l'article 5, de devoir réagir d'une manière militaire ou d'une autre pour pouvoir venir en aide à ce pays-là. (...) C'est une problématique qui est prise très au sérieux par les Européens".