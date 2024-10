Les Israéliens célèbrent le nouvel an juif dans la crainte: "Pour un jour de fête, l'atmosphère est tendue"

À Tel-Aviv, notre correspondante Bethsabée Salem évoque une atmosphère particulière en ce soir de nouvel an juif? "Pour un jour de fête, l'atmosphère est relativement tendue", dit-elle. "L'Iran a averti qu'en cas de riposte israélienne, il répondrait de façon beaucoup plus forte encore que l'attaque d'hier soir. D'autant qu'Israël pourrait frapper là où ça fait mal."

Selon les médias israéliens, Israël pourrait viser des infrastructures pétrolières, gazières, voire nucléaires de la République islamique. "On ne sait pas quand sa riposte aura lieu", dit notre correspondane. "Mais depuis 24 heures, le premier ministre Netanyahou et l'appareil sécuritaire se sont réunis à ce sujet à plusieurs reprises. Et puis, il faut souligner aujourd'hui qu'il y a plusieurs autres sources d'inquiétude pour les Israéliens. D'abord, le Hezbollah au nord qui continue de tirer des roquettes, plus de 120 aujourd'hui, et les alertes qui continuent en ce moment même de résonner dans le nord du pays. Le Hezbollah qui dispose de dizaines de milliers de missiles, dont beaucoup peuvent atteindre la plupart des villes israéliennes."