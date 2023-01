Les partisans du droit à l'avortement mobilisés aux Etats-Unis pour un anniversaire symbolique

Des slogans et des promesses, à défaut de pouvoir vraiment agir pour l'instant: Joe Biden et Kamala Harris ont promis dimanche de batailler pour le droit à l'avortement, 50 ans jour pour jour après un célèbre arrêt de la Cour suprême.

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays pour commémorer "Roe v. Wade", une jurisprudence démontée en juin dernier par la plus haute juridiction américaine, désormais farouchement conservatrice et qui a mis fin au droit constitutionnel à l'IVG.

A New York, environ 300 personnes ont défilé, avec les mêmes slogans que les femmes dans les années 1970, comme "My body, my choice" ("Mon corps, mon choix").

Ymoni Shavuo, l'une des organisatrices, âgée de 27 ans, se souvient avoir pleuré lorsque la jurisprudence "Roe v. Wade" est tombée.

"Aujourd'hui nous portons le deuil de ce droit constitutionnel (...) mais je ne suis pas découragée, je ne renonce pas, je suis encore davantage mobilisée", dit-elle à l'AFP. Kristyn Beausoleil, 48 ans, raconte qu'elle-même, ses deux soeurs et sa mère ont avorté: "Les raisons ne regardent que nous (...) Nos vies auraient été vraiment différentes si nous n'avions pas eu ce choix."

"Nous devrions célébrer aujourd'hui le 50e anniversaire de Roe v. Wade", a rappelé Joe Biden dans un tweet. "Au lieu de cela, des responsables républicains +MAGA+ (c'est-à-dire acquis au programme "Make America Great Again" de l'ancien président Donald Trump, NDLR) sont entrés en guerre contre le droit des femmes à prendre elles-mêmes les décisions concernant leur santé", a dénoncé le président démocrate. - "Comment osent-ils?" - La vice-présidente Kamala Harris s'est jointe à cette attaque. "Comment osent-ils?" s'est-elle exclamée lors d'un discours prononcé en Floride, évoquant ces responsables républicains qui veulent légiférer au niveau fédéral pour restreindre voire supprimer le droit à l'avortement partout aux Etats-Unis. Elle a aussi fustigé "les lois conçues par des extrémistes dans certains Etats dont la Floride" pour restreindre l'accès à l'IVG.