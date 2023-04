Les Philippines annoncent quatre nouvelles bases militaires utilisables par les Etats-Unis

Les Philippines ont annoncé lundi la localisation de quatre nouvelles bases militaires pouvant être utilisées par les Etats-Unis, dont l'une proche de la très disputée mer de Chine méridionale et une autre non loin de Taïwan.

Les quatre sites sont considérés comme "appropriés et mutuellement avantageux", a précisé le bureau de presse présidentiel dans un communiqué.

Washington et Manille sont alliés depuis plusieurs décennies en matière de sécurité, notamment par un traité de défense et un pacte de 2014, connu sous l'acronyme d'EDCA (Accord de coopération renforcée en matière de défense), qui permet aux soldats américains d'accéder à cinq bases philippines mais aussi d'y stocker des équipements et matériels militaires.

Ce nombre a été porté à neuf en février mais la localisation des quatre bases supplémentaires n'avait pas été précisée. Des pourparlers se poursuivent pour un dixième site potentiel, avait alors indiqué un responsable philippin à l'AFP.

Le président philippin Ferdinand Marcos a approuvé l'utilisation de trois sites dans le Nord des Philippines, dont une base navale et un aéroport dans la province de Cagayan et un camp militaire dans la province voisine d'Isabela, selon le communiqué.