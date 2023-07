Les violences entre Israël et la Cisjordanie "doivent cesser", demande l'ONU

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé mardi le cercle vicieux des violences en Israël et en Cisjordanie occupée, qui selon lui "doivent cesser", tout en appelant les forces israéliennes à respecter les normes internationales.

"La récente opération en Cisjordanie occupée et l'attentat à la voiture bélier à Tel-Aviv soulignent de manière inquiétante un schéma d'événements trop familier : la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. Les meurtres, les atteintes à l'intégrité physique et la destruction de biens doivent cesser", a-t-il indiqué dans une déclaration écrite.

Un attentat à la voiture bélier a fait sept blessés mardi à Tel-Aviv, pendant que l'armée israélienne poursuivait une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués dans le nord de la Cisjordanie occupée.