De Wever amer, les querelles du PS et de la N-VA à Bruxelles: voici le résumé de l'actualité politique de la semaine

Et aussitôt dit, aussitôt fait. Bien que Bart de Wever ne semble totalement enthousiaste sur ce changement de méthode... "Vous aurez peut-être remarqué que les négociations du gouvernement fédéral traînent un peu en longueur", a lâché le Formateur. "Je ne peux rien y faire. J'ai vraiment fait de mon mieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais d'abord devenir bourgmestre et puis, on verra bien." Le prochain rendez-vous au palais est fixé au 20 décembre…

Ce mardi était le 13ème rendez-vous entre Bart De Wever et le Roi. Qu'est-il ressorti de cette réunion? Les négociateurs vont visiblement travailler autrement à la demande, entre autres, de Maxime Prévot. "On a décidé de travailler à la fois sur le fond de la note socioéconomique pour échanger nos points de vue, nos sensibilités, nos drapeaux rouges sur l'ensemble de ces sujets", a indiqué le chef des Engagés.

Pas de lumière au bout du tunnel bruxellois

Dans la capitale, le PS ne veut pas travailler avec la N-VA. Paul Magnette est venu préciser sa pensée sur RTL info. Il rejette la totalité de la note flamande. "C'est une note qui remet en cause l'autonomie de Bruxelles", a expliqué le président du PS. "Et ça c'est une vision que nous n'acceptons pas. Les Flamands sont à peu près 100.000 à Bruxelles, évidemment il faut tenir compte d'eux, mais quand on est une petite minorité, moins de 10% de la population, on ne peut pas imposer sa volonté."

La réponse de la N-VA a été diffisée ce week-end dans le journal Le Soir. "Le PS a le toupet de dire que la N-VA bloque Bruxelles", a réagi Cieltje Van Achter, la ministre flamande des Affaires bruxelloises et négociatrice à Bruxelles. "C’est juste absurde. Nous voulons le dialogue. Nous voulons prendre nos responsabilités. Le PS prend Bruxelles en otage."

Un député qui ne parle pas néerlandais sur les listes néerlandophones

Il s’appelle Ilyas El Omari. Il a été élu député bruxellois pour la Team Fouad Ahidar. Ce mardi en commission, il a demandé à la poser sa question parlementaire en français parce qu’il ne parle pas le néerlandais. Sa demande a été rejettée, par respect du règlement.

Pour rappel, pendant la communale des élections communales, il était reproché à Fouad Ahidar de présenter sa liste côté néerlandophone parce que l’obtention d’un siège nécessite moins de voix. "J'ai toujours été élu sur la liste néerlandophone à Bruxelles", précisait en octobre le président du parti. "Je n'ai pas fait autre chose et je ne peux pas me présenter autre part puisqu'une fois qu'on a été élu sur le groupe linguistique néerlandais, on ne peut plus se présenter dans un autre groupe linguistique."