L'État américain du Montana adopte une loi pour interdire TikTok

Le texte ordonne aux magasins d'applications mobiles (Apple et Google) de ne plus distribuer TikTok.

Comme de nombreux élus démocrates et républicains du Congrès américain, les représentants du Montana pensent que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes, fréquentée par 150 millions d'Américains, permet à Pékin d'espionner et de manipuler les utilisateurs.

"Il est temps de tenir tête aux Chinois et de bannir TikTok", a lancé jeudi le représentant Brandon Ler après un réquisitoire contre la Chine, qui "veut nos données et notre propriété intellectuelle", et une application dangereuse pour "la santé et la sécurité, surtout des plus jeunes".

"TikTok permet et promeut des défis dangereux, comme de jeter des objets sur des véhicules en mouvement ou de consommer trop de médicaments", a-t-il ajouté.