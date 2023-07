Libye: Haftar veut une répartition équitable des revenus pétroliers avant fin août

Une "Haute commission chargée de mettre en place les dispositions financières en vue d'une gestion équitable des fonds publics" et des revenus pétroliers doit être mise en place, a indiqué le maréchal Haftar lors d'une allocution lundi devant des officiers de son armée, réunis à son quartier général à Rajma (25 km à l'est de Benghazi).

Il a annoncé "un délai jusqu'à fin août pour que cette commission complète sa mission". Faute de quoi, "les forces armées seront prêtes à répondre aux instructions le moment venu", a-t-il prévenu sans donner plus de précisions.

Dotée des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et secouée par des divisions entre l'est et l'ouest du pays.

Deux gouvernements s'y disputent le pouvoir depuis plus d'un an: l'un installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, dirigé par Abdelhamid Dbeibah, l'autre dans l'Est, soutenu par le très puissant maréchal Khalifa Haftar.