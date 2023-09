L'inflation fait chuter les revenus aux Etats-Unis, la pauvreté bondit

L'inflation a fait chuter les revenus réels de 2,3% aux États-Unis en 2022, malgré une flambée des salaires, a annoncé mardi le bureau du recensement (Census), et la pauvreté a bondi avec l'expiration des aides du gouvernement pendant la pandémie.

Le taux de pauvreté officiel est resté stable par rapport à l'an passé, à 11,5%, soit 37,9 million de personnes vivant avec moins de 14.880 dollars par an, ou 29.950 dollars pour une famille de 4 personnes.

Selon cette mesure, le taux de pauvreté a augmenté pour la première fois depuis 2010, grimpant de 7,8% à 12,4% entre 2021 et 2022. Celui des enfants a même plus que doublé, grimpant à 12,4%, quand il était en 2021 de 5,2%, son plus bas historique.

Cette différence "reflète l'expiration des crédits d'impôt et des mesures de relance liées à la pandémie", a détaillé Liana Fox.

Elle a ainsi souligné que "6,4 millions de personnes avaient été sorties de la pauvreté grâce à des crédits d'impôt. Parmi eux, 3,5 millions étaient des enfants".