L'ONU accusée d'être "anti-israélien" par l'Etat hébreu: "Les accusations de génocide sont infondées"

Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé comme "biaisé" et "anti-israélien" un rapport d'un comité spécial de l'ONU selon lequel les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza "correspondent aux caractéristiques d'un génocide". Ce rapport "est un exemple consternant de la transformation de l'ONU en une organisation utilisée comme pion par des terroristes", selon un communiqué du ministère partagé dans la nuit de samedi à dimanche par son porte-parole, Oren Marmorstein, sur X.

Israël cause intentionnellement la mort

Le document, qui doit être présenté lundi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a été rédigé par un comité spécial des Nations unies, créé en 1968 et chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés, conquis l'année précédente par Israël (Cisjordanie et bande de Gaza)."A travers son siège de Gaza, son obstruction de l'aide humanitaire, ses attaques ciblées et en tuant des civils et des travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement la mort, la famine et des blessures graves", estimait le comité dans un communiqué jeudi.