Israël responsable d'un génocide à Gaza? Un second rapport de l'ONU affirme que oui

"Depuis le début de la guerre" déclenchée par l'attaque terroriste le 7 octobre 2023 de commandos du Hamas en territoire palestinien, "les responsables israéliens ont publiquement soutenu des politiques qui privent les Palestiniens du minimum vital: la nourriture, l'eau et le carburant", soulignent les trois membres du comité, soit les ambassadeurs malaisien, sri lankais et sénégalais à l'Onu à New York. Le trio ne s'exprime pas au nom des Nations unies, mais leurs efforts sont soutenus par un secrétariat au Haut-Commissariat aux droits humains à Genève.

Jusqu'à présent, seule une rapporteuse spéciale de l'Onu, qui ne parle pas non plus au nom de l'institution, avait clairement estimé qu'un génocide avait lieu dans la bande de Gaza. Dans son rapport intitulé "Anatomie d'un génocide", la Rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens pointait que "les schémas de civils tués qui avaient évacué vers le sud (de Gaza), combinés aux déclarations de certains hauts responsables israéliens déclarant leur intention de déplacer de force les Palestiniens hors de Gaza et de les remplacer par des colons israéliens, conduisent raisonnablement à déduire que les ordres d'évacuation et les zones de sécurité ont été utilisés comme outils génocidaires pour parvenir à un nettoyage ethnique".

L'État hébreu avait balayé d'un revers de la main son rapport, le jugeant politiquement biaisé.

Dans une décision du 26 janvier, la Cour internationale de justice (CIJ) a demandé à Israël de faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide lors de ses opérations militaires à Gaza. Bien que les décisions de la CIJ soient juridiquement contraignantes, la cour ne dispose d'aucun moyen concret pour les faire respecter.