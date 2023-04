L'ONU alerte sur l'augmentation "inquiétante" des traversées de migrants dans la jungle du Darien

"L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) mettent en garde contre une augmentation inquiétante du nombre de personnes traversant la jungle du Darien", ont déclaré les deux agences dans un communiqué commun.

Les Nations Unies ont alerté jeudi sur l'augmentation "inquiétante" du nombre de migrants traversant la jungle montagneuse du Darien, un chemin périlleux à la frontière entre le Panama et la Colombie, qu'un nombre record de 100.000 personnes ont déjà emprunté cette année.

"Un nombre record de plus de 100.000 personnes ont traversé le Darien, soit six fois plus que le nombre de personnes arrivées au cours de la même période en 2022", selon ce document.

La jungle de Darien est devenue un couloir de migration irrégulière entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis via l'Amérique centrale.

Cette forêt vierge de 575.000 hectares est dénuée de tout réseau routier, infestée de moustiques et de serpents, parsemée de ravins et des gangs criminels y sévissent.