Un enfant de moins de cinq ans sur quatre est "invisible": qu'est-ce que cela veut dire?

Mais malgré cette amélioration "notable", 150 millions d'enfants de moins de cinq ans n'existent toujours pas légalement, n'ayant pas été déclarés, et plus de 50 millions supplémentaires, bien que déclarés, n'ont pas de certificat de naissance. Un certificat de naissance qui sert de base pour affirmer son identité, son âge, sa nationalité. Ces preuves d'identité sont souvent indispensables pour avoir accès aux soins, à l'éducation ou à la justice, mais aussi capitales pour surveiller certaines violations des droits des enfants (travail, mariages, recrutement de mineurs dans l'armée...).

"L'enregistrement des naissances assure que les enfants sont immédiatement reconnus par la loi, leur fournissant une protection contre les préjudices et l'exploitation, ainsi qu'un accès à des services essentiels comme les vaccins, les soins de santé, et l'éducation", a commenté la patronne de l'Unicef Catherine Russell.

"Malgré des progrès, trop d'enfants restent non comptabilisés (...), de fait invisibles aux yeux du gouvernement et de la loi", a-t-elle ajouté, réclamant "plus d'efforts pour assurer que chaque enfant, partout, est enregistré dès la naissance" et puisse avoir un certificat de naissance.

Avec seulement 51% d'enfants enregistrés, l'Afrique sub-saharienne représente plus de la moitié du nombre total d'enfants "invisibles" dans le monde (90 millions), selon le rapport. Parmi les principaux obstacles à ces enregistrements, l'Unicef cite le manque d'information des familles sur les processus administratifs, le manque de volonté politique, les longues distances pour se rendre dans les administrations, les coûts administratifs, et dans certaines régions, une discrimination basée sur le genre, l'ethnicité ou la religion.