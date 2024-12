"Une révolution bénie": la vie reprend son cours en Syrie, après la chute de Bachar Al-Assad

Bachar al-Assad est bel et bien en Russie. Le ministre adjoint des affaires étrangères russes le confirme hier soir, avant de préciser que le président syrien renversé était en sécurité. Sur le terrain, l'armée israélienne affirme avoir mené 480 frappes sur des cibles militaires stratégiques en Syrie depuis la chute du président Bachar al-Assad ce week-end, chassé du pouvoir par des rebelles islamistes.

La vie reprend son cours

Pendant ce temps, à Damas, la vie quotidienne semble reprendre. Les voitures circulent à nouveau, les riverains marchent librement dans les rues, font la file à la boulangerie, les banques aussi ont rouvert. Des forces rebelles syriennes sont déployées dans différents quartiers de la capitale, régulant la circulation et surveillant la situation sécuritaire. Les Syriens disent chercher un meilleur avenir et se réjouissent de voir les rebelles au pouvoir. "En vérité, nous avons souffert de la faim, de la pauvreté et des pénuries, endurant une mauvaise vie sociale et économique. Les scènes étaient vraiment terrifiantes. Nous espérons que l'étape à venir apportera de la bonté à tous les Syriens."