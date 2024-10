L'ONU met en garde Israël contre les conséquences d'une "invasion de grande ampleur"

Le Haut-Commissariat, a-t-elle dit, est "gravement préoccupé par l'élargissement des hostilités au Moyen-Orient et par le fait qu'elles risquent d'entraîner l'ensemble de la région dans une catastrophe humanitaire et des droits humains".

"La violence armée entre Israël et le Hezbollah ayant dégénéré, les conséquences pour les civils ont déjà été terribles, et nous craignons qu'une invasion terrestre de grande ampleur d'Israël au Liban ne fasse qu'aggraver les souffrances", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Liz Throssell.

Après le coup porté au groupe armé chiite avec la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué vendredi dans une frappe israélienne près de Beyrouth, les dirigeants israéliens avaient averti que la guerre n'était pas finie contre le Hezbollah.

L'armée israélienne a annoncé avoir lancé lundi soir des opérations au sol "limitées, localisées et ciblées", appuyées par l'aviation et l'artillerie, contre des "cibles et des infrastructures terroristes" du Hezbollah.

Des frappes aériennes ont visé parallèlement la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, les environs de Damas en Syrie ainsi que la bande de Gaza, où Israël mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas.