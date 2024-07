L'UE appelle au "respect rigoureux" du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo:

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a salué mercredi l'accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où un conflit meurtrier oppose depuis fin 2021 l'armée congolaise et une rébellion soutenue par le Rwanda.

Il a appelé dans un communiqué à "la mise en oeuvre rapide et complète de toutes les décisions prises lors de la réunion trilatérale" et a demandé "instamment à toutes les parties au conflit de respecter rigoureusement ce cessez-le-feu".