L'Ukraine et les Etats-Unis ont "commencé à travailler" à un accord de sécurité bilatéral, selon Volodymyr Zelensky

Dans son message quotidien, M. Zelensky a également assuré que Kiev et Washington avaient avancé sur la question de la livraison de missiles de longue portée américains ATACMS. L'Ukraine a signé ces derniers mois avec plusieurs Etats européens dont la France et le Royaume-Uni de tels "accords de sécurité", qui sont essentiellement des promesses de ces pays de continuer à lui fournir un soutien militaire et financier à long terme pour faire face à l'invasion russe.

Au cours de leur entretien téléphonique, Volodymyr Zelensky a dit être "reconnaissant à Joe Biden pour son soutien indéfectible à l'Ukraine" et s'attendre à une aide "rapide et puissante", qui "renforcera nos capacité de défense antiaérienne, de longue portée et d'artillerie".

Selon le président américain, la contribution d'un montant de près de 61 milliards de dollars votée samedi par la Chambre des représentants répondra "aux besoins urgents de l'Ukraine, sur le champ de bataille" et en matière de défense antiaérienne. Bloquée pendant des mois du fait de luttes politiques internes à Washington, cette aide a été accueillie avec soulagement en Ukraine, où la situation sur le front s'est considérablement dégradée ces dernières semaines.

Confrontées à une armée russe plus nombreuse et mieux équipée, les troupes ukrainiennes ont été forcées de céder du terrain, une tendance qu'illustre la revendication par Moscou lundi de la prise d'un nouveau village dans l'est. M. Biden a quant à lui promis de fournir "rapidement" cette nouvelle enveloppe, dès que le Sénat américain l'aura à son tour votée, ce qui ne devrait être qu'une formalité.



Peu avant cette conversation, une frappe russe a détruit la tour de télévision de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, située près de la frontière et de plus en plus fréquemment visée par des bombardements ces dernières semaines. Haute de quelque 240 mètres, la structure en métal s'est effondrée à mi-hauteur, a constaté un journaliste de l'AFP. Elle avait déjà été endommagée en mars 2022, au début de l'invasion russe.