Mali: des élections quand le pays sera définitivement stabilisé

M. Maïga s'est aussi employé à justifier la décision annoncée mercredi par la junte de suspendre les activités des partis politiques, dernier tour de vis en date contre toute forme de contestation.

Il a assuré que le Mali, confronté aux agissements des groupes djihadistes et indépendantistes et plongé depuis 2012 dans une crise multidimensionnelle profonde, avait recouvré le contrôle de l'intégralité de son territoire depuis qu'il a rompu l'alliance avec la France et ses partenaires européens en 2022 et s'est tourné militairement et politiquement vers la Russie.

Mais la stabilité ne sera possible qu'après l'achèvement d'un dialogue national lancé le 31 décembre par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a-t-il dit.