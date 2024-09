Mali : le JNIM, affilié à Al-Qaïda, revendique l'attaque de Bamako

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué mardi une attaque perpétrée dans la capitale malienne contre l'aéroport et un camp militaire, assurant avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles.

"Une opération spéciale cible l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne (Bamako) ce matin (mardi) à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires", a dit le JNIM (suivant son acronyme arabe) via ses canaux de communication.

Au-delà de la version du JNIM et des autorités qui ont assuré avoir le contrôle de la situation, l'envergure de cette attaque, le mode opératoire et le bilan humain sont mal définis, dans un contexte de tension et de fortes restrictions imposées à la circulation de l'information sous la junte au pouvoir depuis 2020.