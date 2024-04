Mer de Chine méridionale : un amiral américain dénonce les actions "dangereuses" de Pékin

Le chef du commandement américain pour l'Asie-Pacifique, l'amiral John Aquilino, s'est dit mardi "très, très inquiet" des actions "dangereuses" menées par Pékin en mer de Chine méridionale, après de récents incidents navals entre la Chine et les Philippines.

Les actions "unilatérales" de la Chine sont "dangereuses, illégales et elles déstabilisent la région", a-t-il poursuivi. "Que va-t-il se passer ensuite et jusqu'où sont-ils désireux d'aller dans cette zone ?".

"Je suis très inquiet de ce qui se passe à l'atoll Second Thomas" des îles Spratleys, revendiquées par la Chine et les Philippines, a déclaré à Sydney le principal responsable militaire dans le Pacifique. "Je suis très, très inquiet de la direction que cela prend".

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines - qui affirment de plus en plus fermement leurs revendications territoriales - ont atteint des niveaux inégalés depuis des années.

Une série d'incidents près de récifs disputés donne régulièrement lieu depuis fin 2023 à une montée des tensions entre Pékin et Manille.

Le mois dernier, deux collisions ont eu lieu près de l'atoll Second Thomas, nommé Ren'ai par la Chine, entre des navires chinois et philippins.