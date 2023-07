Mexique: Galvez, la femme qui menace l'hégémonie du pouvoir de gauche

Coup de théâtre au Mexique: une sénatrice de la droite libérale, d'origine indigène, a soudain bousculé l'hégémonie du pouvoir de gauche en place, qui mise aussi sur le soutien des plus modestes et une possible candidature féminine pour se maintenir en 2024.

Xotchitl Galvez, 60 ans, a brusquement réveillé l'opposition qui semblait promise à la défaite en juin 2024 face à la domination croissante des forces du très populaire président sortant Andres Manuel Lopez Obrador.