Modi en visite historique en Ukraine pour tenter de "rétablir la paix"

M. Modi a confirmé avoir "rejoint Kiev" sur X. Les chemins de fer ukrainiens ont publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo sur laquelle on le voit sortir d'un wagon et saluer des responsables qui l'accueillent sur la plateforme.

Jeudi en Pologne, Narendra Modi a déclaré qu'aucun conflit ne saurait jamais être "réglé sur un champ de bataille".

"Nous soutenons le dialogue et la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité dès que possible. Et, pour cela, l'Inde est prête à apporter toutes les contributions possibles avec ses pays amis", a-t-il lancé, au cours d'un point de presse avec son homologue polonais Donald Tusk.

Narendra Modi a l'intention de discuter avec le président Volodymyr Zelensky des "perspectives de règlement pacifique du conflit ukrainien en cours", ainsi que de "l'approfondissement de l'amitié entre l'Inde et l'Ukraine", selon un communiqué diffusé mercredi par son cabinet.