Mort de 7 humanitaires dans une frappe à Gaza: l'armée israélienne reconnaît une "grave erreur"

Plusieurs pays et organisations, dont l'ONU qui a dénoncé un "mépris du droit humanitaire international", ont condamné cette frappe, la plus mortelle à avoir touché du personnel humanitaire international depuis le début de la guerre.

Basée aux Etats-Unis, l'ONG World Central Kitchen, l'une des rares qui opérait encore dans le territoire palestinien dévasté par près de six mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, a annoncé "suspendre ses opérations dans la région" après la frappe survenue lundi à Deir al-Balah (centre).

Mardi, le président d'Israël Isaac Herzog avait présenté ses "excuses sincères" et fait part de sa "profonde tristesse" pour cette frappe, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée de "non intentionnelle" et de "tragique".

Indignation internationale

WCK s'est dit "dévastée" par la mort des membres de son équipe, des "héros" dont elle a publié dans la nuit sur X les noms, les photos et les nationalités: Saifeddine Issam Ayad Aboutaha, 25 ans, palestinien; Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 43 ans, australienne; Damian Sobol, 35 ans, polonais; Jacob Flickinger, 33 ans, americano-canadien, ainsi que John Chapman, 57 ans, James (Jim) Henderson, 33 ans et James Kirby, 47 ans, britanniques.

"J'ai le coeur brisé et je suis consternée que nous, World Central Kitchen et le monde, ayons perdu de belles vies aujourd'hui à cause d'une attaque ciblée des forces israéliennes", a déclaré la présidente de WCK, Erin Gore.

Depuis le début de la guerre, WCK a participé aux opérations humanitaires en fournissant des repas dans le territoire palestinien, où la majorité des quelque 2,4 millions d'habitants sont menacés de famine selon l'ONU. Elle a aidé à l'envoi d'un premier bateau d'aide depuis

Chypre via un couloir maritime vers Gaza mi-mars.

Alliés historiques d'Israël, les Etats-Unis ont réclamé une enquête "rapide et impartiale". Le Royaume-Uni a convoqué mardi l'ambassadeur d'Israël pour exprimer sa "condamnation sans équivoque".

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a pour sa part indiqué mercredi avoir fait part à M. Netanyahu de la "colère" du peuple australien "face à cette tragédie".

Lundi, un correspondant de l'AFP a vu cinq corps et trois passeports étrangers près des dépouilles des victimes. Celles des six Occidentaux doivent être amenées mercredi au poste-frontière de Rafah en vue de leur rapatriement, a indiqué Marwan al Hams, directeur de l'hôpital Abu Najar de cette ville jouxtant l'Egypte.

Près de 33.000 morts

Depuis le début de la guerre, plusieurs ONG présentes à Gaza ont affirmé que leurs employés ou sites avaient été touchés par des frappes israéliennes.

En raison de la difficulté de faire entrer de l'aide humanitaire par voie terrestre dans le territoire sous blocus israélien, un premier bateau d'aide humanitaire a rallié Gaza depuis Chypre mi-mars.

Mais un second bateau, le Jennifer, qui était proche des côtes gazaouies, a fait demi-tour et est retourné à son point départ avec près de 240 tonnes de nourriture non livrée, après la frappe qui a conduit à la suspension des activités de WCK.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. D'après Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages dont 34 sont mortes, à Gaza.

Jurant de détruire le Hamas, Israël a lancé une campagne de bombardements aériens intenses sur Gaza, suivie d'une offensive terrestre qui a permis à ses soldats de progresser du nord au sud de la petite bande de terre.

Au moins 32.916 personnes, la plupart des civils, ont été tuées dans les opérations israéliennes, ponctuées par des bombardements incessants, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas.

Netanyahu: un "traître"

Lundi, après 18 jours d'opérations, les troupes israéliennes se sont retirées du complexe hospitalier al-Chifa à Gaza laissant derrière elles d'immenses destructions et des cadavres.

L'armée a indiqué y avoir "tué plus de 200 terroristes et arrêté plus de 900 personnes et a accusé le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, d'avoir utilisé l'hôpital comme un "centre de commandement".

La Défense civile de Gaza, dirigée par le Hamas, a fait état de 300 morts à l'intérieur et autour de l'hôpital dans les opérations israéliennes.

"La condamnation et la dénonciation ne suffisent pas face aux crimes qui se poursuivent dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem", a déclaré mardi le nouveau Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Mustafa.

Le ministère de la santé du Hamas a indiqué tôt mercredi que 60 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza durant les dernières 24 heures.

A Jérusalem, pour le quatrième soir consécutif, des familles d'otages retenus à Gaza et des opposants au gouvernement de M. Netanyahu se sont rassemblés mardi devant le Parlement pour crier leur colère envers la politique du Premier ministre.

"Vous menez une campagne contre moi, contre les familles d'otages, vous vous êtes retournés contre nous. Vous nous appelez +traîtres+ quand VOUS êtes le traître, un traître à votre peuple, à vos électeurs, à l'Etat d'Israël", a crié au micro Einav Zangauker, dont le fils est retenu en otage à Gaza.

Mercredi, quatre policiers israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier à un point de contrôle à Kochav Yaïr, dans le centre d'Israël, a rapporté mercredi la police, qui a précisé que l'assaillant était mort.