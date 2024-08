Mort de l'ex-président d'Iran: l'armée dément une surcharge de son hélicoptère

Selon cette agence, l'enquête impute l'accident aux mauvaises conditions météorologiques et à l'incapacité de l'hélicoptère à gagner en altitude, chargé de plus de passagers que prévu par les protocoles de sécurité.Deux passagers de plus que prévu étaient à bord, d'après l'enquête, précisait Fars.

"Ce qui est mentionné dans les informations de Fars sur la présence de deux personnes dans l'hélicoptère, en violation des protocoles de sécurité, est complètement faux", a indiqué l'état-major dans un communiqué selon le site de la télévision d'État.

Il met en garde les médias contre "la publication d'informations relatives à la défense et à la sécurité".

En mai, l'armée iranienne avait déclaré n'avoir trouvé aucune preuve d'activité criminelle susceptible d'avoir provoqué la chute de l'appareil, qui transportait le président et sept autres personnes, dont son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.