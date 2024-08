Mpox: l'OMS annonce de premiers vaccins en RDC dans les "prochains jours"

Selon Tim Nguyen, de l'OMS, environ 230.000 doses du vaccin MVA-BN, produit par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, seraient "immédiatement disponibles pour être envoyées dans les régions touchées".

La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche la RDC et d'autres pays du continent (notamment le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda), et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale.

La RDC étant le pays le plus touché par le nouveau variant, "la plus grande partie" des vaccins ira y sera acheminée, a indiqué le Dr Tedros.