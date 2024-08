MSF ouvre un hôpital de campagne dans le centre de la bande de Gaza

Médecins sans frontières (MSF) a ouvert un hôpital de campagne à Deir Al Balah, au centre de la bande de Gaza, après que plus de 600 patients ont fui l'hôpital Al Aqsa à la suite d'un ordre d'évacuation des forces israéliennes et une explosion survenue à proximité de cet établissement, a indiqué l'ONG mercredi.

L'hôpital de campagne de Deir Al Balah est confronté à une pression "énorme", car les autres hôpitaux sont menacés et l'accès aux fournitures est extrêmement limité, explique MSF. Cet hôpital de campagne a été conçu pour être complémentaire et pour apporter un soutien à d'autres hôpitaux plus importants, comme celui d'Al Aqsa. Cependant, alors que la ligne de front s'est rapidement approchée de l'hôpital Al Aqsa dimanche, de nombreux patients ont fui, craignant pour leur vie.

"Chaque structure de santé démantelée augmente la pression sur celles qui restent, tout en diminuant l'accès des populations aux soins. Sans un cessez-le-feu immédiat et durable, une véritable réponse médicale humanitaire est illusoire", souligne Juliette Seguin, coordinatrice d'urgence de MSF.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 20 des 36 hôpitaux de Gaza ne sont plus fonctionnels, et les structures temporaires comme les hôpitaux de campagne n'ont pas la capacité d'offrir des soins chirurgicaux avancés et bien d'autres éléments essentiels pour traiter les patients dans un état critique ou souffrant d'affections de longue durée, expose MSF, qui appelle les parties belligérantes à respecter et à protéger les derniers hôpitaux de Gaza.