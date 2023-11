Nigeria: 20 morts dans l'explosion d'une mine

Vingt personnes ont été tuées lorsque le véhicule qui les transportait après les funérailles des victimes d'une précédente attaque jihadiste a heurté une mine dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mercredi à l'AFP des miliciens progouvernementaux et des habitants de la région.

Les attaques de militants en guerre depuis 14 ans se sont atténuées dans cette partie du pays et ceux-ci ne contrôlent plus de vastes pans du territoire mais ils continuent d'attaquer les zones rurales, des bases militaires et de tendre des embuscades aux convois.

Des combattants affiliés au groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont tué lundi soir au moins 17 personnes dans une attaque contre une localité agricole de l'État de Yobe, à la suite de leur refus de payer une taxe sur le bétail imposée par les jihadistes, selon des sources locales.