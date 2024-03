Nora AlMatrooshi, première femme arabe astronaute formée à la Nasa, prête pour la Lune

Elle rêve depuis toute petite d'aller sur la Lune, et s'est un peu rapprochée de son rêve cette semaine: Nora AlMatrooshi est devenue la première femme arabe astronaute professionnelle formée par la Nasa, au terme d'un entraînement intensif de deux ans.

Les élèves sont d'abord entrés dans une sorte de grande tente installée au milieu de la classe et faisant office de vaisseau spatial. En sortant, tout était recouvert de draps gris, et les lumières étaient éteintes.

"Ce jour a résonné en moi, et ça m'est resté", a raconté la trentenaire à l'AFP. "Je me rappelle avoir pensé, c'est génial, je veux le faire pour de vrai, je veux aller sur la surface de la Lune. Et c'est là que tout a commencé."

D'autres femmes arabes sont déjà allées dans l'espace. En 2022, l'Egyptienne Sara Sabry a participé à un vol de l'entreprise privée Blue Origin lui ayant permis d'expérimenter l'apesanteur durant quelques minutes. L'année dernière, la saoudienne Rayana Barnawi, scientifique de métier, s'est elle rendue plusieurs jours dans la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d'une mission privée.