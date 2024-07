Nord du Mali: revers et lourdes pertes de l'armée malienne et de ses alliés russes

L'armée malienne et ses alliés russes ont subi un gros revers et de lourdes pertes samedi lors de combats contre les séparatistes dans le nord du pays, ont affirmé à l'AFP un porte-parole des séparatistes, un élu local et un ancien travailleur des Nations unies.

"Les combattants de l'Azawad contrôlent la situation à Tinzaouatene et plus au sud dans la région de Kidal. Les mercenaires russes et les Forces armées maliennes ont fui. D'autres se sont rendus", a affirmé à l'AFP Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole des rebelles, transmettant des vidéos où gisent de nombreux cadavres de l'armée malienne et de leurs alliés. "L'armée malienne a reculé", a déclaré un élu local qui évoque au moins 17 morts. Un ancien travailleur de la mission de l'ONU parle "d'au moins 15 combattants de Wagner tués et arrêtés après trois jours de combats".