Nouveau coup de frein sur l'inflation américaine en juin

L'inflation a de nouveau fortement ralenti en juin aux Etat-Unis, à 3,0% sur un an contre 4% le mois précédent, et a ainsi atteint un plus bas depuis mars 2021 toutefois encore au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale américaine (Fed), selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail.