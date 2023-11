Nouvelle grève contre la réforme de l'information de France 3

Cinq syndicats (SNJ, CGT, Sud, CFDT, FO) participent au mouvement, et au moins la moitié des éditions régionales devaient être touchées mercredi, à midi et en soirée, a indiqué Raoul Advocat (SNJ) à l'AFP.

Pour permettre d'inscrire le mouvement dans la durée tout en le rendant visible à l'antenne, le SNJ, la CGT, Sud et la CFDT ont déposé des préavis illimités d'une heure couvrant quatre créneaux différents, le préavis de FO concernant l'ensemble de la journée.

Il s'agit de la quatrième grève depuis l'annonce l'année dernière par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, du projet dit "Tempo", entré en vigueur le 4 septembre.

Depuis cette date, les éditions nationales du journal télévisé de France 3 - le "12/13" et le "19/20" - ont laissé place aux JT "Ici 12/13" et "Ici 19/20", réalisés entièrement depuis les 24 antennes régionales, et déclinés en trois volets (régional, national et international).