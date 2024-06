Otan: le président roumain se retire de la course et soutient Mark Rutte

La proposition était toutefois sérieuse: la Roumanie a pris du galon au sein de l'alliance, de par sa position stratégique à la frontière de l'Ukraine et de la Moldavie, non membres de l'Otan. Elle borde aussi la mer Noire et plus de 5.000 soldats de l'Otan y sont déployés.

Mais Klaus Iohannis n'a pas réussi à convaincre les 31 autres pays de l'Alliance. Seule la Hongrie du Premier ministre nationaliste Viktor Orban lui avait apporté son soutien, avant de se rallier mardi au grand favori, Mark Rutte.

La décision, prise par consensus parmi les États membres pour ce poste qui revient à un Européen, de nommer le dirigeant néerlandais de 57 ans, doit être annoncée d'ici au sommet de Washington en juillet.