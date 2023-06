A Ouagadougou, le "maire des cimetières" se bat contre les pilleurs de tombes

Boukary Pagmokgda, surnommé le "maire des cimetières", travaille depuis 14 ans à nettoyer et sécuriser le site de Nagrin, dans le sud de la capitale burkinabè.

Des tombes éventrées, noyées sous les ordures et les herbes hautes, pas de panneau à l’entrée, ni de porte: la majorité des cimetières de Ouagadougou, à l'abandon, sont devenus des repaires pour délinquants. Mais un citoyen zélé a décidé de prendre les choses en main.

Désormais, le cimetière de Nagrin est l’un des plus propres de la capitale: pas une mauvaise herbe à l’horizon, des toilettes gratuites, une fontaine pour les ablutions, un service de corbillards et un plan détaillé affiché à l’entrée.

"J’ai enterré mon petit frère ici il y a 14 ans. J’ai commencé à creuser, je voyais que c’était vraiment pas facile, il y avait trop de mauvaises herbes. J’ai commencé à faire le nettoyage dans les cimetières de Nagrin, de Kamboisin, de Tenga, et finalement je me suis arrêté à Nagrin pour faire mon travail", raconte-t-il.

Ce quinquagénaire au visage buriné et à la voix râpeuse n’a pas les atours d’un croquemort. Le verbe haut et l’humeur joyeuse, il est fier de faire visiter l’œuvre de sa vie.

"Quand vous faites tous les cimetières, c’est Nagrin qui est numéro 1 propreté! " assure M. Pagmokgda, qui ne vit que de donations des proches des défunts.

"La mairie, depuis 14 ans, ils me regardent ! Ils me donnent pas de pelle ou de brouette, ils me regardent comme ça", déplore t-il avec un haussement d'épaules.

"La responsabilité de la gestion des cimetières revient à la municipalité, mais pour l’heure, il n’y a pas de ligne budgétaire spécifiquement consacrée à leur gestion, qui est laissée au privé. Les cimetières sont les oubliés de la gouvernance urbaine", souligne le docteur Assonsi Soma, chercheur à l’université de Ouagadougou et auteur d’une étude sur le sujet.