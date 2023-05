Ouzbékistan : la nouvelle Constitution pour renforcer le président largement approuvée

Le passage du quinquennat au septennat et la remise à zéro des deux mandats présidentiels font partie des principales modifications de la loi fondamentale ouzbèke, approuvée dimanche par 90,21% des électeurs.

Cette nouvelle Constitution permettra à M. Mirzioïev de se maintenir théoriquement jusqu'en 2040 à la tête de la plus peuplée des ex-républiques soviétiques centrasiatiques et de ses 35 millions d'habitants, aux droits longtemps bafoués par un régime excessivement répressif.

L'interdiction de la peine de mort et le respect des droits humains sont en outre constitutionnalisés, dans ce "Nouvel Ouzbékistan" vanté par M. Mirzioïev.

Cet homme de 65 ans s'efforce de présenter un visage plus moderne depuis la mort de son prédécesseur, le cruel Islam Karimov, dont il a été le fidèle Premier ministre pendant treize ans, avant d'être ensuite élu par deux fois dans des scrutins exempts de réelle concurrence.

Et, cette fois encore, les observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont regretté dans un rapport "le manque de véritable pluralisme et de compétition" pour ce référendum.