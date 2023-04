Pays-Bas: Inez Weski n'assure plus la défense du baron de la drogue Ridouan Taghi

L'avocate néerlandaise Inez Weski n'assurera plus la défense du baron de la drogue néerlandais Ridouan Taghi, ont indiqué ses conseils. L'intéressée, qui a été elle-même interpellée vendredi pour participation aux activités d'une organisation criminelle et violation du secret professionnel, a vu sa détention prolongée d'au moins deux semaines lundi matin.

La pénaliste néerlandaise de 68 ans est en effet suspectée d'avoir participé aux activités d'une organisation criminelle impliquée dans le trafic international de drogue et le blanchiment d'argent, et d'avoir violé le secret professionnel. Elle aurait ainsi transmis des messages à son client alors que celui-ci se trouvait incarcéré à l'isolement dans une prison de haute sécurité.

Inez Weski défend Ridouan Taghi dans le vaste procès Marengo relatif à plusieurs assassinats et tentatives d'assassinats et à l'encontre duquel une peine de prison à perpétuité a été requise. L'audience prévue demain/mardi a été reportée au 15 mai en raison de l'arrestation de Me Weski.