Philippines: Six personnes tuées par la chute d'arbres causée par la tempête Bebinca

Handout

Six personnes ont été tuées par la chute d'arbres causée par la tempête tropicale Bebinca qui a frappé vendredi le centre et le sud des Philippines avec des vents violents et des inondations, ont annoncé dimanche des responsables.

Quatre enfants rentrant de l'école à Malabang, dans la province méridionale de Lanao del Sur, ont trouvé la mort vendredi lorsqu'un énorme arbre est tombé sur le tricycle motorisé qu'ils conduisaient pendant la tempête, a déclaré à l'AFP la policière municipale Christina Obina.