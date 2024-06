Plus d'une centaine de missiles et drones lancés par la Russie d'après l'Ukraine: "Une nouvelle nuit extrêmement difficile pour le secteur de l'énergie"

Durant l'attaque de la nuit, deux centrales électriques thermiques ont été touchées, a précisé sur Telegram l'opérateur ukrainien DTEK sans préciser leur localisation.

"Cela a été une nouvelle nuit extrêmement difficile pour le secteur de l'énergie en Ukraine", ajoute la compagnie, plus gros investisseur privé du secteur en Ukraine. "L'ennemi a frappé deux de nos centrales thermiques. Les équipements ont été gravement endommagés".

Civilian people, infrastructure, and energy facilities. This is what Russia is constantly at war with. This night, another barrage of over 50 missiles of various types and around 50 “Shahed” drones targeted the south, center, and west of Ukraine.



I am grateful to our warriors… pic.twitter.com/1tmt6aly08