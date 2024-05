Plusieurs centaines de personnes manifestent devant l'ambassade américaine à Bruxelles

"Les États-Unis représentent le soutien le plus important à Israël qui, depuis sa fondation, bénéficie - en plus de fournitures d'armes sophistiquées - d'un soutien financier, économique, politique ainsi que d'une couverture totale au sein des institutions internationales", a pointé l'ABP.

Organisée notamment par l'Association belgo-palestinienne (ABP) et Intal, la mobilisation entendait pointer le soutien "infaillible" des USA malgré le fait que toutes les lignes rouges définies par le président américain Joe Biden "aient été franchies" par Israël.

L'association déplore l'utilisation "systématique" de droit de veto américain, qui empêche selon elle de sanctionner la politique "criminelle" israélienne depuis plusieurs décennies.

En avril dernier, les États-Unis avaient mis leur veto lors d'un vote, au Conseil de sécurité, à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Selon les manifestants, il est "grand temps" de dénoncer la politique américaine et leur soutien "total" à Israël.

"On a choisi de se mobiliser devant l'ambassade américaine parce que la clé de la fin de ce conflit réside aux États-Unis", a insisté Grégory Mauzé, membre de l'ABP. Il rappelle que depuis le début de la "riposte" israélienne dans l'enclave palestinienne, les USA ont fait preuve d'un soutien infaillible envers Israël, et cela malgré les accusations de génocide, les massacres avérés et la récente offensive militaire à Rafah.