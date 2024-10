Plusieurs milliers de Belges au Liban: seront-ils rapatriés? "Je reste bloqué ici, sans vraiment de solution"

Plusieurs milliers de Belges se trouvent encore au Liban, malgré la tension actuelle. Contrairement à d'autres pays, ils n'est pas encore prévu de les rapatrier, tandis que les vols commerciaux se font de plus en plus rares.

Alors que la tension est de plus en plus forte au Liban, plusieurs milliers de Belges sont encore sur place. Certains pays européens, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la France ont confirmé qu'ils envisagent des rapatriements de leurs ressortissants. Ce n'est pour autant pas le cas de la Belgique, il n'est pas encore prévu de chercher les Belges au Liban. Les Affaires étrangères nous confirment, par contre, qu'à leur demande, le gouvernement est en train d'analyser les différentes pistes de solutions possibles pour soutenir les Belges sur place.

Certains Belges attendent justement des réponses. Ils s'inquiètent de plus en plus, car même s'il reste des vols commerciaux, ils sont de plus en plus rares. Trouver des tickets est devenu très difficile.