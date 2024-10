Groenland: le militant écologiste Paul Watson maintenu en détention jusqu'au 23 octobre

Arrêté le 21 juillet, Watson aura ainsi passé plus de trois mois en détention à cette nouvelle échéance si une décision n'intervient pas d'ici là.

"A terme, la question de la proportionnalité (de la détention provisoire par rapport au délit) va poser problème", disait à l'AFP son avocate Julie Stage avant l'audience de ce mercredi.

Fondateur de Sea Shepherd et de la fondation en faveur des océans qui porte son nom, Paul Watson a été arrêté alors qu'il était en route avec son navire le John Paul DeJoria pour intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon.

Le Japon réclame son extradition, ayant relancé une demande émise dès 2012 via une notice rouge d'Interpol. Il l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier nippon deux ans plus tôt dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd.