Pour des médecins de guerre au Liban, un terrible air de déjà-vu

Le conflit dans le sud du Liban, déclenché il y a un an par le Hezbollah en soutien au Hamas palestinien, a tourné à la guerre ouverte depuis le 23 septembre, avec une campagne de bombardements massifs d'Israël sur le Liban.

L'escalade a depuis fait plus d'un millier de morts, plus de 3.600 blessés, et plus d'un million de déplacés selon les chiffres officiels libanais.

Depuis une semaine, des incursions terrestres des militaires israéliens, donnent lieu à de violents combats avec le mouvement libanais pro-iranien.