Pour Ruffin, la rupture avec Mélenchon lui a fait "gagner des voix par centaines"

"Avec Jean-Luc à la télé tous les deux jours, ça nous étranglait. Même tard, il fallait que je coupe la corde pour pouvoir respirer. Et dès cet instant ça a tout changé, ça nous a libérés, on a regagné des voix par centaines", explique le député.

Pendant la campagne, François Ruffin, qui depuis des mois multipliait les pas de côté par rapport à la ligne de la direction de La France insoumise, a acté sa rupture avec la formation de gauche radicale.

L'ancien journaliste reproche à LFI et à Jean-Luc Mélenchon d'utiliser un ton trop outrancier et de s'être trop détournés des classes populaires rurales et périurbaines, qui sont séduites par le RN.

Dimanche dernier, dans une circonscription qui a massivement voté pour le Rassemblement national aux européennes, François Ruffin l'a emporté avec 53% des voix face à une candidate RN.